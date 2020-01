OH Leuven stapje dichter bij unicum: "Deed nog niemand" en "Werken er elke week aan"

OH Leuven pakte in het absolute slot van de wedstrijd alsnog de drie punten op bezoek bij Union Sint-Gillis. En dus hebben de Leuvenaars plots opnieuw alle kansen in de tweede periode.

Door het puntenverlies van Beerschot op vrijdagavond is de kloof met de leider opnieuw twee punten geworden. En dus kan OH Leuven in de laatste wedstrijden van het seizoen nog voor de winst in die tweede periode zorgen.

"Ons doel blijft om ook die tweede periode te winnen, dat heeft nog niemand eerder gedaan", klonk het al meermaals bij de Leuvenaars. En nu kan het nog steeds.

Efficiëntie

"Na de 1 op 9 voor Nieuwjaar was het vooral belangrijk dat we nog eens konden winnen", vond Olivier Myny dan weer na de wedstrijd. "En dat hebben we ook gedaan, met dank aan onze efficiëntie. We doen nu opnieuw helemaal mee, alles staat dicht bij elkaar."

De volgende weken worden erg belangrijk voor de Leuvenaars: "Zeker, elke match zal nu tellen. Of ons niveau nog omhoog moet? We hebben de voorbije week op stage heel hard gewerkt, ook aan onze defensieve stabiliteit. Het klopt dat we opnieuw twee goals slikken, maar we winnen en zijn efficiënt."