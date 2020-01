Is onderschatting het sleutelwoord sinds de overname van Coucke: "Zowel bij hem als bij Kompany"

Dinsdag maakte Anderlecht enkele nieuwe veranderingen op bestuurs- en beleidsniveau bekend. Lang niet de eerste sinds de overname van Marc Coucke. Zelf heeft de eigenaar het over onderschatting, maar volgens Eric Van Meir is dat niet alleen op hem van toepassing.

Eric Van Meir was verbaasd toen hij het nieuws vernam. "Het gaat toch om Anderlecht, hé. De recordkampioen in België. Natuurlijk was ik even geschrokken", zei hij in een gesprek met Voetbalkrant.com. Sinds de overname in 2018 heeft Marc Coucke toch al enkele zaken 'geprobeerd'.

Kompany is zeker niet de schuldige in dit verhaal.

"Kijk, ik vind het juist goed dat er een plan, een structuur is vooropgesteld, met prachtig voetbal en veel eigen jeugd, maar tot dusver heb ik een hobbelig parcours gezien met sportieve resultaten die je niet verwacht van een club als Anderlecht. Ondertussen is de koers al enkele malen gewijzigd en de resultaten zijn toch al iets positiever, maar nog niet zoals het hoort. Van een 2pk kan je niet zomaar een Formule 1 bolide maken", merkte Van Meir op.

"Als het minder gaat worden de oplossingen eerst in het sportieve luik gezocht, bij spelers en trainer. Die zijn vervangbaar. Maar er is toch een en ander onderschat bij het aangaan van de uitdaging. Kompany is zeker niet de schuldige in dit verhaal, maar hij heeft onderschat hoe het is om trainer te zijn. Coucke heeft onderschat hoe je een topclub moet leiden", besloot hij.