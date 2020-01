Refs speeldag 22: Visser fluit Anderlecht - Club Brugge, eerste fluitsignaal van 2020 is voor Alen

Eindelijk! Na drie weekends zonder voetbal in onze hoogste klasse maken de clubs zich op voor speeldag 22. Ook de scheidsrechters weten welke matchen ze in goede banen moeten leiden.

De affiche die het meest in het oog springt is de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. De voetbalbond gaf de taak aan Lawrence Visser om deze altijd beladen topper in goede banen te leiden.

Wesley Alen zal voor het allereerste fluitsignaal van 2020 in de Jupiler Pro League zorgen. Hij fluit vrijdag al de wedstrijd tussen KV Mechelen en Standard.