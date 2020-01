Anderlecht laat nog een overbodige speler transfervrij vertrekken

De kern van Anderlecht wordt met mondjesmaat afgeslankt. Emmanuel Sowah en Knowledge Musona zijn naar Eupen, dat werd ons officieel bevestigd door Michael Verschueren. Daarnaast is er nog een speler langs een achterpoortje vertrokken.

Alexandru Chipciu was immers ook nog lid van Anderlecht, maar speelde geen minuut meer sinds zijn terugkeer van zijn uitleenbeurt aan Sparta Praag. De rechterflankspeler paste niet in de plannen van Vincent Kompany en Frank Vercauteren en mocht vertrekken. Een oplossing voor hem vinden was echter niet gemakkelijk.

Het Turkse Gaziantep toonde wel interesse, maar de onderhandelingen bleven maar aanslepen en Chipciu werd ongeduldig. Het Roemeense Cluj, uit zijn thuisland, heeft nu een oplossing geboden.

Anderlecht heeft de middenvelder zijn contract verbroken. "Hij was einde contract aan het einde van het seizoen en we hebben een oplossing gevonden", aldus Michael Verschueren. "Hij is ondertussen al weg."