OFFICIEEL: AA Gent heeft Ivoriaanse aanvaller beet

AA Gent heeft zich versterkt met de twintigjarige Ivoriaan Anderson Niangbo.

Niangbo ondertekende een contract tot 2024 bij de Buffalo’s. Hij komt over van de Oostenrijkse kampioen RB Salzburg.

Niangbo is een spits die ook op de flank uit de voeten kan. Salzburg haalde hem in januari 2018 via opleidingsclub FC Liefering weg bij Olympic Sport Abobo in zijn thuisland.

In de eerste seizoenshelft scoorde hij zeven keer in zeventien optredens in de Oostenrijkse competitie op uitleenbasis voor Wolfsberger AC. Hij stond ook in de zes groepswedstrijden van de Europa League aan de aftrap en leverde daarin zes assists af.

Sportief manager Peter Verbeke beschreef de nieuwe Gentse aanvaller kort op de clubsite: "Anderson is een snelle, explosieve en wendbare speler die goed is in de combinatie en ook over scorend vermogen beschikt."