Vanaken treedt met tweede trofee tot een select clubje: "Hele eer" & "Nu heb ik mijn vorige Gouden Schoen bevestigd"

Het was een pak spannender dan vorig jaar, maar Hans Vanaken mocht ook in 2020 zegevieren op het Gala van de Gouden Schoen. De dubbel is een feit en daarmee treedt hij in een erg select clubje.

Alleen Wilfried Van Moer, Jan Ceulemans en Paul Van Himst slaagden erin om de Gouden Schoen twee keer achter elkaar te winnen. En nu ook Hans Vanaken. "Het is een hele eer om mezelf tot dat select clubje te mogen rekenen", aldus een trotse winnaar. Niveau verbeterd Vanaken was net als vorig jaar de topfavoriet, maar kreeg met Dieumerci Mbokani een nieuwe uitdager. "Ik was dat het spannend ging worden, maar als je je naam hoort, dan krijg je toch meteen dat gelukzalig gevoel. 19 punten is bijna niks, hé!" Twee keer op twee jaar de trofee mee naar huis nemen, het is weinigen gegeven. De lat ligt namelijk doorgaans hoger voor de laureaat van vorig jaar. "Ik denk dat ik mijn Gouden Schoen van vorig jaar hiermee wel bevestigd heb. Ik heb een constant niveau gehaald en kende geen dip. Ik heb mijn niveau zelfs verbeterd", besloot hij.