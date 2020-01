Brugse dominantie op de Gouden Schoen, Vanaken zet de kers op de taart: "En we gaan niet op onze lauweren rusten"

De beste doelman, de mooiste goal, beste trainer én uiteindelijk ook de Gouden Schoen. Club Brugge viel maar liefst vier keer in de prijzen op het Gala in Puurs en is niet van plan om de voet nu van het gaspedaal te halen.

Hans Vanaken wist ondertussen al hoe hij met de Gouden Schoen moest poseren. Club Brugge sleepte vier prijzen in de wacht, exact dezelfde als vorig jaar. 2019 was een fantastisch jaar voor blauw-zwart, maar een collectieve prijs leverde het niet op.

"Het mooiste moment van 2019 eruit pikken is niet makkelijk omdat we de titel niet hebben gepakt. Doe dan maar de kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League en de 2-2 op het veld van Real Madrid", reageerde Hans Vanaken een halfuurtje na het winnen van zijn tweede Gouden Schoen.

Ik wil naar het EK en het de bondscoach zo moeilijk mogelijk maken in zijn selectie.

Opnieuw een seizoen zonder prijzen, dat is niet de ambitie van Club Brugge. "We gaan vol voor de titel en we willen ook de beker winnen én zo ver mogelijk geraken in Europa. Op persoonlijk vlak wil ik ook mee naar het EK, maar het wordt moeilijk om bij de 23 te geraken. Ik wil het de bondscoach zo moeilijk mogelijk maken", aldus Vanaken.

Al vier jaar domineert Club Brugge de Gouden Schoen en het is niet van plan om daarmee te stoppen. "We zijn momenteel de beste ploeg van het land en dat willen we nog lang volhouden. We gaan niet op onze lauweren rusten. We willen blijven groeien, zie maar naar het stadion dat gebouwd zal worden", besloot hij.