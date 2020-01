Jess Thorup tevreden met Gentse aanwinsten: "We komen sterker uit de transferperiode"

AA Gent is bezig aan een rustige transferperiode. De Buffalo's haalden er met Sulayman Marreh (KAS Eupen) en Anderson Niangbo (RB Salzburg) voorlopig twee nieuwe spelers bij. Er vertrokken verder geen basisspelers.

Jess Thorup had het in de persconferentie een dag voor de competitiewedstrijd over de nieuwe aankopen: "Ik ben erg tevreden met de nieuwe aanwinsten. Als coach heb je altijd enkele wensen aan het begin van een transferperiode. Soms wil je de interne concurrentie verhogen, soms wil je bepaalde posities wat versterken. Met de komst van Marreh en Niangbo hebben we beide gedaan."

Marreh -die gehaald werd als doublure van Elisha Owusu- deed zich op stage al opmerken: "Hij toonde al dat hij klaar is om de competitie op het middenveld aan te gaan. Voor Niangbo komt de wedstrijd tegen Moeskroen nog te vroeg, hij was er niet bij op stage en we werken met hem vooral op fysiek vlak. Hij past zich snel aan dus een eerste selectie is niet veraf voor hem." Gent haalde vrijdagavond met Hurtado nog een jonge Colombiaanse aanvaller binnen (u leest dat HIER nog eens opnieuw), voorlopig zal hij wel voor de beloften uitkomen.