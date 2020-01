Gaat leegloop Genk verder? 'Spaanse en Engelse interesse in een van de laatste sterkhouders'

Het aantal sterkhouders van KRC Genk van vorig seizoen die nog bij de club spelen? Een zeer laag aantal. En er is nog steeds interesse.

Na onder meer Trossard afgelopen zomer vertrok ook Ally Samatta deze week. En nog zijn er mogelijke vertrekkers op til.

Valencia

De interesse in Sander Berge is groot en nu kan ook Joakim Maehle een transfer versieren, want ook voor hem zijn er clubs op de proppen gekomen.

Zo zou nu ook Valencia volgens de Spaanse media interesse hebben in de rechtsachter, nadat eerder al enkele teams uit de Premier League zich roerden.