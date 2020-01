Akpala is het niet eens met coach: "We brachten onszelf in de problemen aanvallend"

Dennis Van Wijk was niet tevreden over de efficiëntie van zijn spitsen. Maar om eerlijk te zijn: wij vonden dat zelf niet hun schuld. Oostende speelde quasi doorlopend met de lange bal en Sylla en Akpala moesten er hun plan maar mee trekken.

Joseph Akpala was het met ons eens. "We brachten onszelf aanvallend in de problemen door altijd die lange ballen te hanteren", aldus de aanvaller. "Dat is niet onze kwaliteit. Als we durven spelen, gaat het beter bij ons. We hebben niet goed gecommuniceerd."

Zeker als daar met Aleksander Vukotic een 2m01 grote verdediger staat. Sylla en Akpala zijn geen knapen, maar dat is toch nog andere koek. "Ik weet ook niet waarom we dat constant deden", zuchtte Wout Faes. "Het had geen zin met die torens die daar stonden."

Oostende stond na drie minuten al op achterstand. "Dat heeft ons duur gekost", knikte Akpala. "We zijn slapend aan de match begonnen en dat heeft heel de wedstrijd bepaald. We hadden die match van in het begin moeten domineren. Maar ja, stress en angst zeker?"