'Genk mag kruis trekken door deal met Kalinic', deal met Toulouse is zo goed als rond

De zoektocht van Racing Genk naar een doelman die de rangen deze maand komt versterken is nog volop aan de gang. Lovre Kalinic was een optie, maar hij lijkt zijn kribbel elders te zullen zetten.

Racing Genk heeft dit seizoen nog geen geluk gehad met zijn doelmannen. Eerst scheurde ervaren rot Danny Vukovic zijn achillespees af en nu moet het de jonge Maarten Vandevoordt voor lange tijd missen. Gaëten Coucke is voorlopig de enige fitte doelman.

Een nieuwe keeper halen deze winter is dus een must, maar het eerste doelwit heeft Genk gemist. Lovre Kalinic was nadrukkelijk in beeld, maar de doelman van Aston Villa lijkt voor een uitleenbeurt aan FC Toulouse te zullen gaan, meldt Het Laatste Nieuws.

Kalinic is Kroatisch international en zit niet eens op de bank bij Aston Villa. De 29-jarige sluitpost speelde twee jaar bij KAA Gent en werd uitgeroepen tot beste doelman van 2018.