Makelaar Vanaken ziet dat volley buitenlandse clubs wakker schudde: "Het leeft hoor"

Als het echt nog nodig was, heeft Hans Vanaken zich zondag toch nog wat meer in de schijnwerpers getrapt. In België moest er niemand nog overtuigd worden, maar nu beginnen ze zich toch in het buitenland al te roeren.

Het zal misschien wel eens gaan tijd worden, want er is nog nooit zo weinig buitenlandse interesse geweest voor een tweevoudige Gouden Schoen. "Ik had daarnet een Duitse en een Engelse club aan de lijn en ze begonnen allebei over die volley", zegt zijn makelaar Evert Maesschalck in HLN.

"'Amaai, wát een doelpunt.' Ik heb geantwoord dat het met zijn slechte voet was. Het leeft dus wel. Of het een onmiddellijke impact zal hebben op een transfer, weet ik niet. Maar feit is wel dat de mensen in het voetbal zijn volley gezien hebben. Trouwens, hoe meer je naar die goal kijkt, hoe impressionanter-ie is. De manier waarop Hans eerst moet wegstappen, om dan de bal op een goeie hoogte en met een perfecte curve te trappen, is bijzonder knap", aldus Maesschalck.