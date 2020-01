Anderlecht hakt knoop door over operatie van Trebel

Het was al even duidelijk dat het niet al te best ging met de knie van Anderlecht-middenvelder Adrien Trebel. Intussen heeft de club laten weten dat de Fransman onder het mes gaat.

“Adrien Trebel ondervindt sinds kort hinder aan zijn knie”, staat te lezen in een persbericht. “Hoewel Adrien aan alle trainingen deelnam tijdens de stage in Spanje en week na week de selectie haalde, werd die hinder intenser.” “De club heeft -in samenspraak met de speler- beslist om deze week een kleine ingreep uit te voeren om de knie helemaal laten te genezen. Trebel zal vervolgens enkele weken moeten revalideren.” De kans dat Anderlecht deze winter nog van het zware loon van Trebel verlost geraakt, wordt zo weer wat kleiner. Al sluit de transfermarkt niet overal op 1 februari.