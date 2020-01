Colassin 'per ongeluk' naar de spits, Bellamy had geen andere keuze

Antoine Colassin krijgt nu veel lof van binnen en buiten Anderlecht voor zijn match tegen Club Brugge. Nochtans heel verrassend, want het is eigenlijk per ongeluk dat hij bij de beloften in de spits kwam te staan.

Anderlecht heeft niet enkel bij de eerste ploeg een moeilijke zomermercato gehad. Bij de aanstelling van Craig Bellamy en zijn eerste evaluatie van zijn beschikbare kern had de Welshman al heel snel door dat hij een probleem had in de spits. Uit de jeugdreeksen was er geen echte aanvaller doorgegroeid en de club vond geen valabele optie buitenshuis. Er was enkel de 17-jarige Chris Kaliluka en die leek nog niet klaar.

De 16-jarige Mohammed Guindo - die zijn eerste profcontract al tekende - is wel een groot talent, maar voor hem was het beter om zijn technische en tactische opleiding verder te laten ontwikkelen bij de U18. Bellamy moest dus een oplossing vinden.

Kaliluka nu beloftenspits

Colassin had het postuur en de technische kwaliteiten en bewees op training ook dat hij een neus voor doelpunten heeft. Een keuze die zijn vruchten afwierp, want de Brusselaars staan virtueel eerste in de beloftencompetitie. Als aanvallende middenvelder had Colassin waarschijnlijk nog een hele tijd mogen wachten op zijn kans. Nu zal het al raar zijn als hij nog terugkeert naar de beloften.

Maar nu heeft Bellamy dus weer hetzelfde probleem. Kaliluka wordt noodgedwongen eerste spits in zijn selectie, terwijl Guindo zijn stand-in wordt. 't Is voor Bellamy ook altijd wel behelpen, want zodra er eentje zijn hoofd boven het koren uitsteekt, zijn Vercauteren en Kompany ermee weg...