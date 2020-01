Afgerekend worden op het werk van anderen: Verschueren moet opkuisen wat voorgangers veroorzaakt hebben

Michael Verschueren heeft de minst benijdenswaardige job in het Belgische voetbal momenteel. De manager van Anderlecht moet geld genereren uit een kern die qua marktwaardes serieus gedevalueerd is. Tien miljoen, dat is op dit moment een kolossaal werk.

Dan zit je nog met spelers als Thomas Didillon, die absoluut weg willen en te kennen geven dat ze zelf al een akkoord hebben met Genk. Verschueren wou de doelman eigenlijk verkopen, maar Didillon zelf heeft natuurlijk ook nog iets te zeggen. Hij dacht met de verkoop van Didillon toch al een deel van zijn target te halen. Slachtoffer van de hele zaak werd Davy Roef, die bij Utrecht eerste doelman had kunnen worden, maar niet mocht vertrekken. Amper spelers die marktwaarde vertegenwoordigen Tweede tegenslag: Adrien Trebel die weer een kleine operatie moet ondergaan. Al Shabab wou hem hebben, maar dat wordt weer een ambetante zaak. De transfermarkt in Saoudi-Arabië sluit ook op 31 januari. Alexis Saelemaekers vertegenwoordigt ook wel wel een marktwaarde van 7 miljoen euro, maar die wil niet vertrekken en kan Anderlecht ook nog diensten bewijzen. Elias Cobbaut moet dan weer 10 miljoen opbrengen, maar niemand dat die som wil neerleggen. De jongens die niet gespeeld hebben (Saief, Makarenko, Gerkens,...) vertegenwoordigen dan weer amper marktwaarde. Dat Anderlecht in deze situatie zit, is trouwens niet de schuld van Verschueren. De inkomende transfers waar hij in betrokken was (Van Crombrugge, Zulj, Roofe) spelen momenteel allemaal. Hoge lonen Het is vooral al wat niet speelt dat de put veroorzaakt heeft. De ongelooflijke lonen die uitgedeeld werden vorig seizoen hebben gaten geslagen. Die heeft Verschueren niet gegeven. U wil niet weten wat een Knowledge Musona en Antonio Milic voorgeschoteld kregen. Om maar te zwijgen van Sanneh. Verschueren moet het wel opkuisen en voelt dan ook nog Marc Coucke in zijn nek hijgen. Het zou zijn examen zijn, maar Verschueren moet groeien in zijn rol van sportief directeur. Wat gaan ze anders doen? Weer een nieuwe weg inslaan met een andere sportief verantwoordelijke? Eentje die ook het klappen van de zweep moet leren?