Dan toch: Didillon trekt naar Racing Genk

Thomas Didillon voetbalt tot het einde van het seizoen voor Racing Genk. De Limburgers waren al langer op zoek naar een nieuwe doelman door de blessuregolf die tussen de Genkse palen was gepasseerd.

Danny Vukovic staat al sinds het begin van het seizoen aan de kant, het is onzeker of Maarten Vandevoordt dit seizoen nog in actie kan komen en zelfs vierde doelman Tobe Leysen is out. Genk hield op die manier enkel Gaëtan Coucke over en zocht dus naar een nieuwe doelman.

Didillon belandde bij Anderlecht dan weer op de bank na de komst van Hendrik Van Cromrugge en wou graag andere oorden opzoeken. Genk biedt hem nu dus een uitweg. Het is nog wachten op de officiële bevestiging van beide teams, maar volgens onze informatie is de huurdeal rond.

Davy Roef wordt door het vertrek van Didillon wellicht tweede doelman in het Lotto Park.