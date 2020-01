Hoe zit dat nu eigenlijk met Dimata? "Die zien we morgen nog niet terug"

De entourage van Nany Dimata was boos dat de aanvaller niet mee mocht op stage, maar de vraag is wat hij daar had kunnen doen? Momenteel staat hij nog altijd niet op het trainingsveld en de vraag is stilaan of we hem dit seizoen nog terugzien.

Frank Vercauteren lijkt er ook niet al te veel vertrouwen in te hebben. "Tja, mijn antwoord is hetzelfde als vorige keer: ik heb hem nog altijd niet op het veld gezien, dus ik kan er weinig over zeggen. Als hij ooit eens meetraint, zal ik meer kunnen zeggen. Als hij fit is, komt hij in aanmerking voor een selectie, maar dat is nog niet voor morgen of overmorgen." Dimata revalideert nog altijd van zijn knieoperatie bij Lieven Maesschalck. Hijzelf verwachtte in november al fit te zijn, maar de medische staf heeft nog geen groen licht gegeven. "Dimata, dat is nog niet voor direct", vatte Vercauteren nog eens samen.





