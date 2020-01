Anderlecht-icoon Rob Rensenbrink op 72-jarige leeftijd overleden

Rob Rensenbrink speelde onder meer voor Club Brugge (1969-71) en RSC Anderlecht (1971-80). Het was bij Anderlecht dat Rensenbrink een icoon werd met 143 doelpunten in 260 wedstrijden. Hij won met paars-wit twee keer de Beker der Bekerwinnaars en verzamelde verder 46 caps voor de Nederlandse nationale ploeg. Bij Club Brugge kreeg Rensenbrink omwille van zijn onnavolgbare dribbels de bijnaam 'Slangenmens'.

