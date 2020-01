Bölöni legt uit waarom hij Ivo Rodrigues en Refaelov naar de kant haalde

De wissels van Laszlo Bölöni zorgden bij de aanwezige toeschouwers van het bekerduel tussen Antwerp en Kortrijk voor opschudding. Refaelov en Rodrigues, beiden erg aanwezig in de match, werden naar de kant gehaal en een dikke minuut later stond de 0-1 op het bord.

Vrijdagochtend kwam Laszlo Bölöni terug op zijn wissels. "Ik had gehoopt dat Kevin (Mirallas, nvdr.) iets efficiënter voor de dag was gekomen. Met een goeie ingeving of een goal. Hetzelfde geldt voor Ivo Rodrigues, die startte", legde de trainer van Antwerp uit. Maar uiteindelijk was Mbokani de enige speler van de thuisploeg die op het scoreblad kwam.

Niemand dramatisch

Zes minuten na de dubbele wissel werd Lamkel Zé naar de kant gehaald. "Door een speler eraf te halen straf je hem daarom niet", verklaarde Bölöni. "Er was gisteren geen enkele speler op het veld die rampzalig bezig was die je er meteen zou afhalen. Niet de spelers die op het veld bleven, noch die ik wisselde. Niemand. Maar dat allerlaatste ontbrak er steeds aan."

Het publiek was het niet volledig eens met de wissels, maar daar had de coach lak aan. "Ze deden hun job en steunden ons. Dat is goed, maar de rest interesseert me niet", was hij kort van stof.