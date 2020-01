Charleroi-KV Mechelen stopgezet: de mist speelt spelbreker, geen bal te zien

Charleroi-KV Mechelen werd stopgezet door de mist. De weersomstandigheden lieten niet toe om nog deftig te voetballen. Even werd er nog geprobeerd met een oranje bal, maar ook dat maakte niet veel uit.

Ze hebben het nog even geprobeerd door door Charleroi in het blauw te laten spelen en een oranje bal in het spel te brengen, maar ook dat bracht weinig zoden aan de dijk.

Charleroi leidde op dat moment met 1-0 na een penalty van Moriaka, die hij zelf had uitgelokt. De Japanner draaide enig mooi weg van Van Cleemput die zijn voet liet hangen. Morioka ging er graag over. Maar het zal weinig uitmaken, de match zal moeten herspeeld worden.