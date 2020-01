4 februari nieuwe datum voor Charleroi-KVM... Charleroi reageert meteen: "Wij spelen dan niet, dit kan een juridische slag worden"

Na de match Charleroi-KV Mechelen werd er meteen gediscussieerd over een nieuwe datum om de match te laten doorgaan. De Pro League kwam meteen met een nieuwe datum: 4 februari. Maar daar gaat Charleroi niet mee akkoord.

Het bondsreglement zegt dat het de eerstvolgende beschikbare datum moet worden. Na een snelle kijk op het programma bleek dat 4 februari te zijn, maar daar gaan ze bij Charleroi niet mee akkoord. Ze vinden hun programma - met ook de inhaalmatch tegen Club Brugge komende week - al druk genoeg.

📄|



De wedstrijd Sporting Charleroi - KV Mechelen is vanavond door de weersomstandigheden definitief stilgelegd.



De kalendermanager maakt bekend dat de wedstrijd op 4 februari 2020 van bij het begin wordt herspeeld (art P.1428).#CHAKVM #JPL pic.twitter.com/QOzXgd0zIv — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) January 25, 2020

Charleroi ontmoet de komende weken Genk, Antwerp, Zulte Waregem, Standard en twee keer Club Brugge. De match tegen KVM zou dan tussen Genk (01/02) en Zulte Waregem (08/02). En dat vinden ze niet kunnen, want ze hebben voor de match tegen Club ook al genoeg toegevingen gedaan.

"Wij hebben er alles aan gedaan om de match te laten doorgaan: truitjes veranderd, ballen veranderd... Bij KV Mechelen hebben ze er alles aan gedaan om de match te laten stilleggen, tot de politiecommissaris toe. Iedereen is naar de ref gegaan. Als ik nu hoor van die datum van 4 februari gaan we dat aanvechten", aldus administratief bestuurder Pierre-Yves Hendrickx van Charleroi. "In België kan je tegen alles in beroep gaan, dus dat gaan we ook doen."

"Waarom? We gaan onze rechten verdedigen. Het is al druk genoeg. We hebben al Brugge moeten inhalen. Dit kan een juridische slag worden, maar wij spelen niet op 4 februari. Dit kan even aanslepen, maar dan is het maar zo. Wij willen het proces niet vertragen, maar we willen wel rechtvaardigheid. Wij staan in de top zes en moeten twee matchen inhalen. Als het 1-0 was geweest voor Mechelen hadden ze wel een andere mening gehad."