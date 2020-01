Matchwinnaar Laifis na zege tegen KV Oostende: "Drie punten na onze slechtste match van het seizoen"

Konstantinos Laifis trapte Standard vrijdagavond in de slotfase van de partij naar de overwinning. Een vrijwel identiek doelpunt als dat op Sclessin tegen Eupen eind september.

Standard keek tien minuten voor affluiten nog tegen een achterstand aan, maar won dus alsnog. “We hebben de drie punten thuisgehouden”, vertelde Laifis achteraf. “Dat is het belangrijkste, want we hebben hier onze slechtste wedstrijd van het seizoen gespeeld.”

“Hun doelpunt komt echt uit de lucht vallen: veel kansen hebben ze niet gehad. In de toekomst moeten we beter geconcentreerd zijn.”

“Een paar minuten voor tijd zag ik dat ik vrijstond en vroeg ik de bal. Toen die in mijn voeten belandde, ging ik mijn kans. De fans hebben ons in de slotfase naar de overwinning geschreeuwd. Zoals zo vaak.”