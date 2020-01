Moeder liefdeskind Batshuayi doet haar verhaal: "Zijn toon sloeg om toen ik vertelde dat ik het kind zou houden"

Michy Batshuayi heeft waarschijnlijk veel van zijn aaibaarheidsfactor verloren na het verhaal dat vorige week uitkwam. De Rode Duivel heeft een kind verwekt bij een Vlaamse, maar wil met zijn dochter niets te maken hebben. Moeder Gitte Vander Elst doet haar verhaal...

Vorige week moest de rechter Batshuayi dwingen om de 2.400 euro alimentatie (hij verdient 137.000 euro per week bij Chelsea) te betalen. Dat waren zijn zaakwaarnemers een paar keer vergeten. Daardoor kwam het verhaal ook iedereen te oren. De 27-jarige Vander Elst vertelt wat er gebeurde in HLN. Een reactie van Batshuayi of zijn advocaten kwam er niet.

"Ik durfde het gewoon niet over de telefoon te zeggen. Hij is dan een paar keer uit Londen naar België gekomen om erover te praten. Hij bleef lief, maar zei wel dat ik een abortus moest plegen. En dat hij er ging zijn voor mij. Zijn toon sloeg om toen ik hem liet weten dat ik het kindje zou houden."

"Dan kwam zijn ware aard boven. Hij begon berichten te sturen, genre: 'Ik ben een ster, je kan mij dat niet aandoen!' En ook: 'Je moét abortus plegen!' 'Het is uw kind, niet het mijne!' Wanneer ik hem foto's van de echo's stuurde, in de hoop dat ik zijn geweten zou kunnen aanwakkeren in het belang van het kind, schreef hij: 'Ik moet dat niet zien. C'est TON bébé!' 'Laat mij met rust!' Nu weet ik natuurlijk waarom hij zo tegen die zwangerschap was gekant: omdat hij toen nog verloofd was."

Niet expres

Het liefdeskind werd verwekt in Londen, terwijl zijn toenmalige verloofde daar ook zat. "Hij schold mij in zijn berichten uit voor hoer - hij, die vreemd was gegaan en die destijds met callgirls is betrapt - en wel duizend keer moest ik horen dat ik het express had gedaan, dat ik hem er met opzet had ingeluisd. Ik zweer op al wat mij lief is dat dat niet het geval was."