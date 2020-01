Faes: "Frustrerend dat we opnieuw geen punten pakken, maar mogen zeker niet panikeren"

KV Oostende verloor vrijdagavond met 2-1 op het veld van Standard. Tot tien minuten voor tijd leken de Kustboys nochtans op weg naar een stunt.

Twee doelpunten in de slotfase nekten KVO alsnog. Wout Faes was achteraf dan ook teleurgesteld. “We speelden vandaag heus niet slecht. Ons blok stond heel goed en we kwamen er een paar keer goed uit.”

“We klommen dan op voorsprong, maar incasseerden toch nog twee doelpunten. Vooral die laatste is pijnlijk. Hij (Konstantinos Laifis, red) zou van daar eigenlijk nooit mogen aanleggen.”

“Door deze nieuwe nederlaag moeten we Cercle Brugge in de gaten blijven houden. Maar we mogen zeker niet panikeren: we staan nog altijd zeven punten voor.”