Inter-huurling zorgt voor unicum in #MOESTV: "Elke minuut die ik mag spelen maakt me beter"

Je hebt indruk maken en je hebt indruk indruk maken. Dat laatste deed ene Facundo Colidio. De jonge Argentijn deed op zijn eentje Moeskroen daveren op zijn grondvesten en bleef achteraf nederig: "Ik heb dat nog nooit gedaan, neen."

De 20-jarige Facundo Colidio was in zijn nopjes in Moeskroen. Met liefst drie assists deed hij de Henegouwers bijzonder hard pijn en zorgde hij voor drie punten voor de Kanaries.

Eerste keer

"Het is voor zover ik me kan herinneren de allereerste keer dat dit me lukt", aldus de jonge Argentijn van STVV in een eerste reactie. "Het is mijn eerste seizoen bij de profs, maar ook bij de jeugd is het me nog nooit gelukt."

"Welke beslissing de coach ook neemt, ik moet ze accepteren", is de huurling van Internazionale leergierig en niet boos omwille van de weinige speelkansen die hij dit seizoen al kreeg. "Elke match dat ik speel, kan ik beter worden. Iedereen kan in deze competitie van iedereen winnen, ik ben blij met de mooie kans die STVV me geeft."