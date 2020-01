Ook van Himst is diep onder de indruk van overlijden Rensenbrink: "Individueel was hij beter dan ik"

Het overlijden van Robbie Rensenbrink laat de paars-witte familie niet onberoerd. Ook Paul Van Himst, het Anderlecht-coryfee bij uitstek, is aangedaan.

Van Himst was onder de indruk van de kwaliteiten van de stijlvolle linkspoot, dat vertelt hij aan Sporza: "Individueel was hij beter dan mijzelf. Er waren wel matchen die hem niet interesseerden, dat je hem niet zag. Maar als hij zijn dagje had, was hij niet te stoppen."

Dribbelaar pur sang

"Robbie ging nooit achteruit met de bal, hij ging altijd op zijn tegenstander af. Soms hij ging hij twee of drie man voorbij. Hij was een minzaan type, met een goed hart. Maar na zijn carrière heeft hij niet veel meer gedaan. Hij profiteerde op zijn manier van het leven. Hij ging vaak vissen. Dat paste helemaal bij hem."