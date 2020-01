Verdiende Cercle Brugge strafschop(pen) tegen Anderlecht? Referee Department vindt van niet, Cercle Brugge verwijst naar reglement

Anderlecht ontsnapte zondag in de slotfase aan puntenverlies op het veld van Cercle Brugge. De Vereniging voelde zich tekort gedaan door de arbitrage: het had twee keer een strafschop kunnen krijgen.

Analisten en (ex-)scheidsrechters waren het achteraf oneens of Cercle nu al dan niet één of meerdere strafschoppen had moeten krijgen. het Referee Department oordeelde dat de scheidsrechter en VAR De juiste beslissing namen, bij Cercle denken ze daar nog altijd anders over.

Cercle hekelde andermaal de werking van de VAR in een bericht op de clubsite. Dat kan u hieronder nalezen:

Opnieuw, en dat voor de tweede keer in evenveel maanden tijd, stelt Cercle Brugge openlijk de werking en de wispelturigheid van de VAR in vraag. Aanleiding zijn twee cruciale fases tijdens Cercle Brugge-Anderlecht van zondag 26 januari 2020 die in het nadeel van Cercle Brugge hebben gespeeld.

Fase 1: we schrijven minuut 28: Op de rand van de zestienmeter legt Lyle Foster de bal terug tot bij Kevin Hoggas, die de bal onmiddellijk op doel schiet. Anderlechtverdediger Derrick Luckassen blokt het schot af met de arm. Scheidsrechter Boucaut, die al dan niet een klare kijk op fase heeft, komt niet tussen. Ook de VAR Jonathan Lardot doet dat niet.

Verwonderlijk, gezien we op de website van de Koninklijke Belgische Voetbalbond een artikel terugvinden waar het Professional Refereeing Department op 6 januari 2020 enkele regels verduidelijkt wanneer het stoppen van een schot naar doel zelfs moet worden bestraft met een gele kaart (bekijk HIER).

Fase 2: we schrijven minuut 89: nadat Stef Peeters vanuit de tweede lijn hard op de vuisten van Anderlechtdoelman Van Crombrugge schiet, raakt de bal de hand van Anderlechtverdediger Vincent Kompany. Hoewel de arm zich tegen het lichaam bevindt, haalt de Anderlechtverdediger hier voordeel uit. Opnieuw oordeelt ref Boucaut dat het hier niet om een foutieve tussenkomst gaat en ook VAR Lardot komt niet tussen.

Voorzitter Vincent Goemaere: "Op 29 december 2019 riep Cercle Brugge via een persbericht op tot samenwerking voor een efficiënter gebruik van de VAR. Onder meer pleitte Groen-Zwart toen voor een herdefinitie van de term ‘clear error’. Dat aan deze oproep tot nu toe geen rechtstreeks gevolg is gegeven, vinden wij heel spijtig. Cercle Brugge vraagt nog eens om hier werk van te maken."