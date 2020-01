"Misschien toont dit gewoon aan dat we menselijk zijn": Twee gelijke spelen gaan niet in de Brugse hoofden kruipen

Het kan niet elke week prijs zijn voor Club Brugge. Na een gelijkspel in de Beker van België tegen Zulte Waregem raakte blauw-zwart nu ook niet voorbij KV Kortrijk. "Dat kan gebeuren als het eens tegenzit."

Philippe Clement en zijn spelers wilden na de twee gelijke spelen zeker niet te hard panikeren. "Ik had vooraf gezegd dat we het hier moeilijk zouden krijgen", aldus de oefenmeester van Club Brugge.

"We verdienden om te winnen en dus ben ik niet blij met dit punt. We verdienden meer, maar we konden onze momenten niet benutten en werden voor onze fouten afgestraft. Dat kan gebeuren, als het tegenzit."

Menselijkheid

Een gevoel dat werd gedeeld door Simon Mignolet: "Misschien valt het in deze periode op sommige momenten eens net wat minder in de goede richting, terwijl dat in het begin van het seizoen wél allemaal lukte."

"Wij zijn niet onaantastbaar. Natuurlijk winnen we liever, maar dit kan gebeuren. We hebben deze week laten zien dat we menselijk zijn - al wisten wij dat altijd al, het zijn maar de buitenstaanders die ons een onoverwinnelijk aura gegeven hebben."