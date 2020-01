Philippe Clement zag één groot lichtpunt in puntendeling op Kortrijk: "We hebben er een extra titularis bij"

Club Brugge raakte niet voorbij KV Kortrijk in het Guldensporenstadion. En dus was het toch een beetje wonden likken voor de fiere leider. Philippe Clement zag echter ook iets heel positiefs aan de wedstrijd.

Charles De Ketelaere kreeg na enkele goede invalbeurten - waaronder die vorige week in Anderlecht - zijn eerste basisplaats in de competitie.

En hij deed het voortreffelijk. Met veel grinta en lef in de duels, een klare kijk en een paar goede acties waar nodig. Hij dwong Jakubech tot een prima redding, anders had hij zelfs de winnende treffer aan de voet. "Ik trapte iets te centraal, jammer. Het had heel mooi geweest hier te kunnen scoren."

Smaakt naar meer

Toch mag De Ketelaere terugblikken op een prima basisdebuut: "Dit smaakt in ieder geval naar meer. Ik ben blij met de kansen die ik krijg, ik doe er alles voor en wil elke match spelen. Ik voel me ook prima binnen de groep."

Coach Philippe Clement had ook het nodige lof voor zijn poulain: "Een dikke proficiat voor Charles. We hebben er met hem nu een extra titularis bij. Dat is ook belangrijk."