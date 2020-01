Clement recupereert twee aanvallers in zijn kern, maar ziet Okereke uitvallen

Goed nieuws voor Philippe Clement bij Club Brugge, want de trainer kan weer rekenen op twee van zijn aanvallende troeven. Anderzijds ziet hij er ook een afvallen.

De verdedigers moesten voor de doelpunten zorgen voor Club Brugge tegen KV Kortrijk (2-2). Trainer Philippe Clement ontkent dat zijn ploeg een spitsenprobleem heeft, maar zal toch opgelucht ademhalen nu hij weer op Krépin Diatta en Emmanuel Dennis kan rekenen.

Geen Okereke

"Ze zitten in de selectie voor morgen. Of ze kunnen spelen moeten de tests van morgen (woensdag, nvdr.) uitwijzen", legde Clement uit op de persconferentie in de aanloop naar het treffen met Charleroi. Diatta speelde nog niet in 2020. Dennis miste de match tegen kortrijk en de bekermatch tegen Zulte Waregem.

Clement zag wel een andere aanvallende speler uitvallen. "Okereke is geblesseerd door een contact. Ik denk dat we hem niet te lang zullen missen, maar voor Charleroi is hij niet fit", besloot hij.