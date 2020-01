Hoe zou het zijn met... Aleksandar Trajkovski

Aleksandar Trajkovski speelde een tijd in de Belgische competitie. De vleugelaanvaller speelde onder meer bij Zulte Waregem en KV Mechelen. Nu is hij in Spanje aan de slag bij RCD Mallorca.

Trajkovski begon zijn carrière in zijn thuisland, Macedonië, bij Cementarnica Skopje. In 2010 trok hij naar Kroatië om bij Inter Zapresic te gaan spelen, maar daar zou hij maar één seizoen spelen. Zulte Waregem haalde hem daar weg. Trajkovski zou basisplaatsen en invalbeurten met elkaar afwisselen en na twee jaar besluit Zulte Waregem hem uit te lenen aan KV Mechelen. Daar zou hij 3 keer scoren en 4 assists geven in 23 wedstrijden. Na dat seizoen ging hij terug naar Zulte Waregem. Hij kreeg opnieuw geregeld zijn kans, maar op het einde van het seizoen besluit hij uiteindelijk om definitief te vertrekken. Hij was goed voor 13 doelpunten en 11 assists in 96 wedstrijden. Palermo & RCD Mallorca Palermo & RCD Mallorca Hij ging naar Palermo en daar zou Trajkovski van 2015 tot voorbije zomer spelen. De vleugelaanvaller speelde 113 wedstrijden voor de Italiaanse club. Met 20 doelpunten en 16 assists kan hij ook aardige statistieken voorleggen uit deze periode. Sinds deze zomer speelt Trajkovski voor RCD Mallorca. Daar moet hij tevreden zijn met invalbeurten. De laatste weken zit hij wel met een enkelblessure.