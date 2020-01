Huiszoeking bij Standard-voorzitter in onderzoek naar makelaar Henrotay

De politie van Luik heeft woensdagochtend een huiszoeking gedaan bij Standard-voorzitter Bruno Venanzi. Dat meldt RTBF.

De huiszoeking zou kaderen in het onderzoek naar makelaar Christophe Henrotay. Die werd vorig jaar gearresteerd en in verdenking gesteld van witwaspraktijken, private corruptie, bendevorming en valsheid in geschrifte.

Het parket onderzoekt nu of de transfers die Henrotay voor Standard deed correct zijn verlopen.

Dinsdag raakte bekend dat Venanzi een strafrechterlijke klacht riskeert in de zaak-Junior Edmilson (lees HIER). De afgelopen maanden werden al heel wat clubleiders ondervraagd in onderzoeken naar makelaars.