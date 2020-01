Clement had toch zijn vragen bij laatste fase: "Dat buitenspel ligt op mijn maag"

Club Brugge heeft voor de derde keer op rij punten verloren. Een gelijkspel bij Charleroi deze keer. Achteraf was er nog veel te doen over de laatste fase, waarbij een doelpunt van Club Brugge werd afgekeurd.

De VAR hoefde zelfs niet tussen te komen, want de grensrechter had gevlagd en de scheidsrechter had de fase al afgefloten. Dat stoorde Clement wel. "Kijk, ik heb nog geen beelden gezien, maar die buitenspelfase ligt toch op mijn maag. Ik bekijk die fase vanop afstand, maar ik kan niet zeggen dat het buitenspel was. Nu werd er wel heel vlug gefloten. Waarom laten ze die niet doorgaan eerst?"

Vormer stond volgens de lijn die er getrokken werd wel degelijk buitenspel. Maar normaal gezien moet de ref het spel wel laten doorgaan. "We hebben nog kansen gehad en in de tweede helft hadden we totale controle over de match. Misschien creëerden we te weinig, maar ik kan niks zeggen over de inzet of over de uitvoering van ons plan."

Het drievuldig puntenverlies maakt Clement allesbehalve zenuwachtig. "Ik ben niet bezig met de concurrentie of met het klassement. Ik hou me bezig om deze groep voor elke wedstrijd klaar te stomen. We zullen wel zien waar we staan na de reguliere competitie. Ons eerste doel is om dat te winnen, want dan krijgen we een voordeel in de play-offs."