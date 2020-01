Op het nippertje: Verschueren haalt ook nog zijn gewenste linksback binnen

Anderlecht heeft op het nippertje de papieren van Kemar Lawrence in orde gekregen. Daarmee heeft Michael Verschueren al zijn transfertargets kunnen realiseren: een spits, een flankaanvaller én een linksback.

Lawrence naar Anderlecht krijgen was geen evidentie. De papieren die nodig waren om de transfer in orde te maken moesten immers vanuit Amerika komen, want de tijd was te kort om Lawrence en zijn entourage zelf naar Neerpede te halen. Twintig minuten voor de deadline kregen ze echter groen licht. Lawrence tekent een contract tot 2022.

Daarom sleepte het ook zo lang aan, want tussen de clubs en de speler was er al sinds gisteren een akkoord. Lawrence is een echte linksback: heel snel, aanvallend en technisch boven de middenmoot. Hij moet dus de concurrentie met Elias Cobbaut aangaan.