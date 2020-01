BREAKING: RSC Anderlecht haalt naast Pjaca en Lawrence nog een derde topspeler in huis op Transfer Deadline Day

Het is RSC Anderlecht menens. Op transfer deadline day willen ze ongemeen uithalen op de arbeidsmarkt.

Daarbij hoort onder meer de transfer van Marko Pjaca van Juventus. Hij is op weg naar Anderlecht en zal er de komende maanden op huurbasis uitkomen.

Spits

Maar paars-wit aast nog op meer. Niet enkel Pjaca en linksachter Lawrence komen daarbij naar het Lotto Park, er wordt nog gedacht aan een derde speler.

Zo is er namelijk ook nog een spits op weg naar Anderlecht. De deal is zo goed als rond, hij werd zelfs al voorgesteld aan zijn ploegmaats. Het wordt Dejan Joveljic. De 20-jarige Serviër wordt gehuurd van Eintracht Frankfurt. Hij was sinds deze morgen al op Neerpede en ze kwamen er snel uit.