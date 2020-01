Hét moment voor Antwerp om toe te slaan in Brugge? Laszlo Bölöni is op zijn hoede

Is dit het juiste moment voor Antwerp om toe te slaan op het veld van Club Brugge? RAFC is de enige Belgische ploeg die dit seizoen van een overwinning tegen blauw-zwart heeft mogen proeven en trekt op volle sterkte naar Jan Breydel.

"Brugge blijft Brugge", herhaalde Laszlo Bölöni een tweetal keer tijdens zijn wekelijkse persbabbel. Die lokte iets meer journalisten dan gewoonlijk. Logisch ook, met een topper in het verschiet, maar de Roemeen schrok zich toch een hoedje. De kloof met Club Brugge kan gereduceerd worden tot zes punten, maar 'als' staat niet bij hem in het woordenboekje.

"Als mevrouw X morgen een snor heeft, noemen we haar meneer X", lachte hij. Geen hypotheses dus voor de Roemeen. Terug naar Brugge. "Ondanks de gelijke spelen hebben ze toch getoond dat ze er fysiek en tactisch stonden. Ik ga hen dus niet beoordelen op hun laatste twee à drie matchen, maar in zijn totaliteit."

Enthousiast publiek

En dan ziet Bölöni een sterk team. "Het sterkste van de competitie. Wij hebben de heenmatch dan wel gewonnen, maar de matchen daarvoor waren voor hen. Door het enthousiasme van het publiek en de spelers zullen we meteen alert moeten zijn en dat zijn we dit seizoen niet altijd geweest."

Het respect voor de competitieleider vanwege Bölöni is dan ook groot. "Ze zijn gerespecteerd in België en Europa. En hoeveel jaar eindigden ze al niet in de top-3 van de competitie", besloot hij.