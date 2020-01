Speelt Krmencik dit weekend al voor Club Brugge? "Hij weet alleszins hoe hij moet scoren tegen Antwerp"

Club Brugge legde donderdag 6,5 miljoen euro op tafel om Michael Krmencik los te weken bij Viktoria Plzen. De vraag is of hij dit weekend al in actie komt voor blauw-zwart.

Club Brugge ontvangt zondagnamiddag Antwerp. In de persconferentie in aanloop naar die wedstrijd had coach Philippe Clement het al even over de Tsjechische spits.

“We zijn even bezig geweest met het aantrekken van een spits die sterk is in het duel”, aldus Clement. “In het verleden bleek al dat we jongens hebben die kunnen openbloeien door een sterke spits. Club kende hem al: we hebben vroeger al geprobeerd hem te halen.”

“Michael trainde al mee, maar na de zware fysieke testen van gisteren heb ik hem niet volledig laten gaan. We zullen eerst moeten kijken of hij speelgerechtigd is, dan moeten we een selectie maken. Hij weet alleszins hoe te scoren tegen Antwerp."

Krmencik scoorde half augustus twee keer voor Viktoria Plzen in de voorronde van de Europa League tegen Antwerp. Uiteindelijk ging de Great Old toch door dankzij een doelpunt van Dieumerci Mbokani.