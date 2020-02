Aanvallend probleem Anderlecht tegen Moeskroen: geen Roofe, geen Joveljic en halffitte Colassin

Anderlecht moet vandaag winnen van Moeskroen om in de play-off 1-race te blijven. Ze kunnen zelfs op gelijke hoogte met KV Mechelen komen op de zevende plaats. Maar wie gaat de doelpunten maken?

In de wedstrijdselectie van Frank Vercauteren is er nog steeds geen Kemar Roofe te bespeuren. Op stage liep die een kuitblessure op. Anderlecht liet toen weten dat het niet te erg was, maar Roofe is er nu nog altijd niet bij. Nieuwe aanwinst Dejan Joveljic is dan weer nog niet speelgerechtigd.

Marko Pjaca zit wel bij de selectie en zou al wat minuten kunnen maken. Voor een basisplaats is het uiteraard te vroeg. Antoine Colassin zit wel bij de 20 namen, maar hij trainde deze week amper.