Vercauteren maakt zich zorgen om Roofe, Chadli, Doku, Colassin... "We moeten ze pushen en dan is het altijd afwachten hoever dat kan..."

Frank Vercauteren was blij met "de prestatie en het resultaat". Het was inderdaad al een pak beter dan tegen Cercle Brugge, maar toch... Anderlecht maakt zo moeilijk het verschil. Vercauteren heeft dan ook zo zijn eigen problemen: "Ik vraag me elke zaterdag af wie ik ga kunnen gebruiken."

Vercauteren gaf het donderdag al aan: "Ik had 14 veldspelers op training..." Dat werd er niet beter op, want ook Elias Cobbaut moest geblesseerd in de kleedkamer blijven. "Dan gaan we van 11 naar 12", zuchtte Vercauteren. "Ik hoop dat er volgende week wat weerkomen. Ik hoop ook dat de nieuwe spelers zich snel integreren. We zijn al weken bezig met door de omstandigheden spelers te pushen."

Jongens als Doku en Colassin. "Je moet er rekening mee houden dat ze die opvolging van intensiteit niet gewend zijn. Als we te veel pushen, gaat dat ook gevolgen hebben. Ik moet me afvragen wat het beste is voor het team. Dan heb je er soms één of twee nodig. Je moet daarmee oppassen."

Roofe nog niet direct terug

Nacer Chadli is intussen ook hervallen met zijn kuitblessure. "Het is een blessure die regelmatig terugkeert. We moeten hem wat rust geven, maar dat was tot nu toe niet mogelijk. Hopelijk kan dat met die nieuwe jongens wel. Roofe? Die is eigenlijk nog niet dichtbij een terugkeer. Dan bedoel ik voor vrijdag hé. Voor de rest kan ik daar geen datum opplakken."

De nieuwe aanvallende krachten en de linksachter komen dus van pas. "Ze zullen er wel snel bij zijn. Ze lijken me goed in orde te zijn. Ze ontbreken alleen matchritme. Vrijdag wordt wel vrij vroeg dag. We zullen zien hoeveel minuten ze aankunnen: een kwartier, twintig minuten...?"