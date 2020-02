Ortwin De Wolf was gisteren de held bij Eupen met een penaltyredding tegen Cercle Brugge: "Het was een zware wedstrijd"

Ortwin De Wolf, De doelman van Eupen was goed voor een clean sheet tegen Cercle Brugge. Hij pakte zelfs een penalty aan het einde van de wedstrijd, waardoor zijn team drie belangrijke punten wist te halen.

Eupen is nu 15 punten los van Cercle Brugge met nog zes speeldagen te gaan. Het was misschien anders geweest als De Wolf in de laatste minuten van de wedstrijd de penalty niet had gepakt. Ook De Wolf zelf beseft dat het een belangrijke redding was.

"We wonnen als team. Mijn redding maakt deel uit van een geheel. Het belangrijkste is om de vaart erin te houden," zei de doelman van Eupen. "Het was een zware wedstrijd. Cercle Brugge duwde hard in de tweede helft, maar we stonden goed te verdedigen. We hebben een grote stap gezet in de richting van het behoud", aldus de ex-doelman van Lokeren.

De Wolf heeft geen spijt van zijn keuze voor Eupen voorbije zomer. "Helemaal niet. Als je een jonge keeper bent, is het niet gemakkelijk om speeltijd te krijgen. Vooral in België. Het belangrijkste voor mij was om te spelen, en als je het in 1A aangeboden krijgt, kun je het niet weigeren," concludeerde Ortwin De Wolf.