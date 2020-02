Opvallende verschijning op Neerpede: Vercauteren en co worden nauwlettend in de gaten gehouden

Toch wel een opvallende verschijning zondag in de eretribune van Anderlecht: voormalige Nederlands international Edgar Davids was er een aandachtig toeschouwer tijdens Anderlecht-Moeskroen. De reden daarvoor is simpel...

Davids loopt veertien dagen stage bij paars-wit in het kader van zijn trainersdiploma. De 74-voudige Oranje-international is sinds vorige week op Neerpede en volgt de trainingen van Frank Vercauteren en zijn assistenten. De ex-speler van onder meer Ajax, AC Milan en Barcelona was eerder al assistent en hoofdcoach bij het Engelse Barnet FC. Hij werd ook assistent bij Oranje U20, maar wil nu zijn trainersdiploma binnenhalen. Hij is ook moeilijk te missen met zijn oranje bril.