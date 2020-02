Anderlecht heeft zijn 'Pippo Inzaghi': "Dat is mijn stijl ja, ik leef in de box"

't Ziet er een plechtige communicant uit, maar Dejan Joveljic moet vanaf nu de goals gaan maken voor Anderlecht. De 20-jarige huurling van Eintracht Frankfurt wil zich tonen op het Europese toneel en acht Anderlecht daarvoor de juiste tussenstap.

't Is geen grote prater, maar het moet sowieso op het veld gebeuren. Al bescheef ex-speler Ivan Obradovic hem al als een type Pipo Inzaghi: een neus voor goals dus. "(lacht) Ja, zo zou je mij wel kunnen noemen. Ik leef in de box. Aleksandar Mitrovic? Great player! Het zou me fier maken in één adem met hem genoemd te worden. Het maakt me niet uit hoe ik scoor. Ik kan scoren met links, rechts en met het hoofd."

Bij Anderlecht wil hij zijn carrière herlanceren. "Ik ben heel blij met de kans die ik hier krijg. Voor mij is Anderlecht de beste club van België en ook in Europa een grote naam. Vooral voor jonge spelers is dit een uitstekende club. Mijn eerste indrukken waren geweldig. Ik had ook vijf keer naar Luka Adzic gebeld om hem raad te vragen en hij heeft me alles verteld wat ik moest weten."

Motivatie

Net als Marko Pjaca heeft hij een doel voor ogen. "Ik wil er alles aan doen om de ploeg in play-off 1 te krijgen. Morgen tegen Gent al? Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb veel gesproken met meneer Kompany, het is duidelijk wat we moeten doen. Meneer Frank heeft me ook verteld wat hij van me verwacht."

Joveljic speelde wel al een hele tijd niet meer. "(twijfelt) Bij Eintracht Frankfurt begon ik goed, maar toen kochten ze twee nieuwe spitsen (Bas Dost en André Silva) en kwam ik er niet meer aan te pas. Het waren natuurlijk heel goeie spelers. De Bundesliga is ook een moeilijke competitie."