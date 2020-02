Reeds geteisterd Anderlecht houdt adem in en hoopt kapitein Kompany wél nog speelklaar te krijgen

De blessuregolf die Anderlecht teistert moet Franky Vercauteren heel wat kopzorgen bezorgen. En dan stond Kompany voor een keer nog niet op de lange lijst geblesseerden. Maar wat blijkt? Ook de aanvoerder van paars-wit is onzeker voor de wedstrijd tegen Gent.

De partij tegen de Buffalo's is de zoveelste cruciale match voor Annderlecht in de strijd om play-off 1. Het is ook de laatste wedstrijd waarin het kan rekenen op de offensieve ontdekkinnng Antoine Colassin vooraleer deze onder het mes gaat en een inactiviteit wacht van meer dan twee maanden.

2 dagen niet meegetraind

Het is echter nog afwachten hoe de Brusselse verdediging er gaat uitzien. De voorbije twee dagen heeft Vincent Kompany immers niet meegetraind, weet HNB. Het boegbbeeld slaat al eens vaker een trainingsdag over, maar twee dagen na mekaar missen, is niet van zijn gewoonte.

Anderlecht zal uiteraard alles in het werk stellen om hem toch klaar te krijgen voor de clash van vrijdagavond. Veel beweegruimte heeft het achterin trouwens niet, want ook Cobbaut is onnzeker.