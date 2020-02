Anderlecht hoopt volgende week op goed nieuws: twee spelers keren zeker terug

Door alle blessurelast door viel er toch ook nog wat goed nieuws te rapen bij Anderlecht. Volgende week verwacht Frank Vercauteren wat jongens terug op training.

De belangrijkste: Yari Verschaeren. De aanvallende middenvelder is zo goed als hersteld van zijn enkelblessure en mag volgende week de trainingsarbeid hervatten. De bedoeling is om hem fit te krijgen tegen de play-offs. Ook Pieter Gerkens zal volgende week op training rondlopen. Dat zou Vercauteren toch wat meer opties moeten geven.

Rond Kemar Roofe is het intussen koffiedik kijken. De aanvaller kreeg op stage last van de kuit, maar is nog steeds niet hersteld, al klonk het eerst dat het niets ergs was. Hij is nog steeds niet op training, maar bij Anderlecht hoopt men hem volgende week ook te recupereren. Dan zou ook Nacer Chadli de trainingen mogen hervatten.