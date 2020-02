Broos is onder de indruk van Club Brugge-aanwinst: "Hij kan even belangrijk worden als Stanic toen"

Club Brugge haalde deze wintermercato zijn langverwachte spits binnen. Het werd Michael Krmencik. De Tjech heeft ondertussen al zijn debuut gemaakt voor blauw-zwart en toonde daarin tot een nuttige pion te kunnen evolueren in het spel van Philippe Clement.

Hugo Broos ziet het ook wel in de stevige 26-jarige targetspits, hij vergelijkt hem in de Krant van West-Vlaanderen zelfs met Club Brugge-icoon Stanic: "Club had Stanic al twee jaar eerder gewild, maar hij was toen onbetaalbaar. In Spanje en Portugal zakte hij daarna weg."

Efficiëntieprobleem

"Nu is hij wel betaalbaar, zei Antoine Vanhove mij. Direct pakken, ze ik. We hebben er anderhalf seizoen véél plezier aan gehad. Hij is hét grote verschil met het huidige Club: een scorende spits. Met Stanic in de ploeg was Antwerp zondag al veel sneller weggezet, hoor."

Veelbelovende start

"Al moet ik zeggen dat de eerste twee matchen van Krmencik veelbelovend waren. Hij beantwoordt in elk geval aan het profiel dat Club nodig had. Een scorende spits zal Club kunnen gebruiken, zowel in play-off I als de bekerfinale. Dat is toch altijd een moeilijke match, hoor. Hij kan even belangrijk worden als Stanic toen."