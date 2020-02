Hattrickheld Asamoah wordt uitgesloten na viering: "Natuurlijk wist ik het"

Sint-Truiden nam met wervelend voetbal de maat van Eupen. Samuel Asamoah was de grote mannen met drie doelpunten. Na goed een uur zat de partij er echter op voor de middenvelder: bij het vieren van zijn derde doelpunt kreeg hij een tweede gele prent onder de neus geduwd.

Asamoah trok zijn truitje niet uit, maar trok het over zijn nek om het opschrift 'Jesus loves you' te tonen. Ref Dierick was onverbiddellijk en stuurde de matchwinnaar naar de catacomben.

"Natuurlijk wist ik dat ik dat niet mocht doen", vertelt een bedeesde Asamoah achteraf. "Het was uit pure emotie dat ik het deed. Ik ben vooral blij voor onze ploeg en staf dat we vandaag zo'n goede partij spelen en de drie punten halen."

De middenvelder scoorde tot dusver amper een keer, uit bij Moeskroen. Nu deed hij er in een klap drie doelpunten bij. "Ik kan me niet herinneren wanneer ik nog eens drie keer scoorde. Het moet enorm lang geleden zijn (lacht). Ik speel nu op een iets offensievere positie (rechts in de ruit op het middenveld, nvdr.), waardoor ik me offensief kan uitleven. Dat ligt me wel. Het is doodjammer dat ik de partij van volgende week zal moeten missen, maar ik heb alle vertrouwen in onze ploeg."