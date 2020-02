STVV-coach Kostic vol vertrouwen na glansprestatie tegen Eupen: "Als we het plan volgen..."

Wat Sint-Truiden tegen een weliswaar matig Eupen bij vlagen op de mat toonde, was het betere werk. Milos Kostic was na afloop dan ook meer dan tevreden met de 5-2 zege, maar nog meer met het geleverde spel van zijn poulains.

Breed glimlachend stapte de Sloveen de perszaal binnen na de ijzersterke partij van zijn ploeg. "Na de nederlaag in Oostende was het belangrijk voor ons om te tonen dat dat gewoon een off-day was, zonder meer. Wel, dat hebben we vandaag zeker bewezen."

"Met heel goed aanvallend voetbal en honger naar goals hebben we Eupen veel pijn gedaan. Deze zege is dan ook de beloning voor de schitterende aanpak en inzet van mijn groep."

"Ons eerste halfuur was fantastisch en we reageerden goed na die twee tegendoelpunten. Dankzij die 3-2 vlak voor rust werd het voor ons makkelijker in de tweede helft. Zelfs met tien kwamen we niet in de problemen."

Dat de zege voor het nodige vertrouwen zorgde, liet de goedlachse Kostic verstaan bij het einde van zijn praatje. "Als we het plan volgen en met deze energie spelen, zullen heel veel ploegen dit stadion verlaten met het hoofd naar beneden. Hopelijk kunnen we terug meer fans in het stadion krijgen als we dit voetbal op de mat kunnen blijven leggen."