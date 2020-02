Sanneh laat zich uit over KV Oostende en een terugkeer naar Anderlecht

KV Oostende versterkte zich in extremis nog met Bubacar Sanneh. De Gambiaan wil zich terug herlanceren in België na mislukte avonturen bij Anderlecht en het Turkse Göztepe.

In Het Laatste Nieuws legt de bonkige verdediger uit waar het misliep in Turkije: "Zij spraken geen Engels en ik geen Turks. Dan is het sowieso een moeilijk verhaal. Na enkele matchen werd ik opzijgeschoven en kwam ik niet meer aan spelen toe."

Op zoek naar speelkansen

KV Oostende gooide hem een reddingsboei, een kans op eerherstel want vorig seizoen viel hij volledig door de mand bij paars-wit: 'Een carrière gaat gepaard met ups en downs. Nu heb ik dit voor het eerst in mijn leven meegemaakt, maar ik hoop snel terug te keren."

'Daarvoor is Oostende de ideale club. Vorig seizoen maakte ik al snel geen deel meer uit van de plannen van de coach. Sindsdien heb ik nauwelijks of geen contact gehad met Anderlecht.”