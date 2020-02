Extra Time haalt absolute topspeler in huis voor aflevering op maandag 10 februari

Storm of geen storm, maandagavond is er gewoon Extra Time op televisie. En dat is met een opgemerkte gast. En nee, het is niet Nikola Storm.

Voor Extra Time op maandag is gezorgd voor een absolute topgast deze week, want niemand minder dan Simon Mignolet mag komen nakaarten over het voetbalweekend. Mignolet De goalie van Club Brugge is aan een fenomenaal seizoen bezig voor blauw-zwart en mag het nu dus komen uitleggen. Dat werd bekendgemaakt op zondagavond in Sportweekend. Club Brugge zag zijn wedstrijd op Standard uitgesteld worden naar woensdagavond door storm Chiara.