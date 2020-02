Slapend KV Mechelen keek na 5 minuten tegen een 2-0 achterstand aan, Wouter Vrancken zwaar ontgoocheld

De fans die zaterdagavond iets te laat in het Jan Breydelstadion arriveerden schrokken zich een hoedje. Na vijf minuten stond de thuisploeg al 2-0 voor en leek het of ze bij KV Mechelen nog niet goed wakker waren.

En dat tot grote ergernis van Wouter Vrancken. "Het is moeilijk om een wedstrijd te winnen als je start met een 2-0 achterstand. Ik ben heel ontgoocheld met de manier waarop we begonnen zijn. Mentaal waren we er niet klaar voor en dan wordt het moeilijk om te winnen op het hoogste niveau of om in een match te komen", gaf de trainer van KV Mechelen aan.

De aansluitingstreffer liet niet al te lang op zich wachten en op het einde leek invaller Van Damme zijn team nog een puntje te schenken, maar een fenomenale knal van Stef Peeters bezegelde het lot van de bezoekers.

"We zijn een heel hecht team en we kunnen erg mooie dingen doen als iedereen er vanaf de eerste seconde met volle overgave voor gaat en aan hetzelfde zeel trekt. Maar als dat bij enkele schakels ontbreekt… In de eerste helft waren er te veel jongens die niet op hun normale niveau waren", was hij streng.

Malinwa is nog steeds in de running voor play-off 1, maar als het de top-6 wil bereiken zal er wel uit een ander vaatje getapt moeten worden. "De voorbije twee weken waren we goed en kregen we niet wat we verdienden. Dan is het erg vreemd dat je op deze manier een partij aanvat. Als je zo aan elke match begint, dan kan je over alles een kruis maken."